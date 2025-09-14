İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Eylül 2025 Pazar / 22 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,397
  • EURO
    48,6344
  • ALTIN
    4845.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kalaşnikof ve el bombalarıyla kana bulayacaktı: Ermeni saldırgan vurularak yakalandı
Dünya

Kalaşnikof ve el bombalarıyla kana bulayacaktı: Ermeni saldırgan vurularak yakalandı

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı, Hankendi şehrinde Ermeni asıllı zanlının silahlı saldırı girişiminin engellendiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, polis ekipleri tarafından durdurulmak istenen saldırganın 3 el bombası atıp silahla ateş açarak güvenlik güçlerine direndiği, polislerin açtığı ateş sonucu yaralandığı ve gözaltına alındığı bildirildi.

AA14 Eylül 2025 Pazar 17:41 - Güncelleme:
Kalaşnikof ve el bombalarıyla kana bulayacaktı: Ermeni saldırgan vurularak yakalandı
ABONE OL

Azerbaycan'ın Hankendi şehrinde Ermeni asıllı bir şüphelinin silahlı saldırı girişiminin engellendiği bildirildi.

Azerbaycan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hankendi sakini Ermeni asıllı Karen Avanesyan'ın (58), önceden ormanlık alanda gizlediği Kalaşnikov marka otomatik silahı, dolu 4 şarjörü ve 5 el bombasını alarak şehirde düzenlenen bir etkinliğe yaklaşmaya çalıştığı kaydedildi.

Açıklamada, polis ekipleri tarafından durdurulmak istenen Avanesyan'ın 3 el bombası atıp silahla ateş açarak güvenlik güçlerine direndiği belirtildi.

Saldırganın polislerin açtığı ateş sonucu yaralandığı ve gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, olayda bir polis memurunun da yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, konuyla ilgili Başsavcılık ve Devlet Güvenlik Servisi tarafından soruşturma başlatıldığı bilgisi verildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Harmony Kulesi yerle bir oldu: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.