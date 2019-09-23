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Kalaşnikof’tan barış melodileri

Iraklı müzik öğretmeni Macid Kazım, ülkesinde yıllardır insanların katledildiği silahla ölüm değil, barış mesajı verilebileceğini göstermek için sıra dışı bir çalışmaya imza attı. Kazım, evindeki kalaşnikof tüfeğini telli bir çalgıya dönüştürdü.

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Iraklı öğretmen Macid Kazım, şahsına ait kalaşnikof tüfeği müzik aletine çevirerek şiddet yorgunu ülkesinden tüm dünyaya barış mesajları vermek istiyor. Irak’ın başkenti Bağdat’ta bir ortaokulda müzik öğretmenliği yapan Macid Kazım, uzun süredir evinin bir köşesinde duran kalaşnikof tüfeğini birtakım eklemelerle telli bir çalgıya dönüştürdü. 

Barış sesleri yükselecek 

Kazım, küçük yaşlarda hobi olarak başladığı müziğe sonraki yıllarda ilgisinin giderek arttığını, şimdi de bir öğretmen olarak öğrencileri müziğe teşvik ettiğini söyledi. Kazım, “Irak’ta çetin bir mezhepsel iç savaş yaşadık. Bu savaş, her tarafı yaktı kavurdu. Bu savaşta pilotlar, hukukçular, doktorlar, akademisyenler planlı bir şekilde öldürüldü. Bu, o zamanlar  adeta günlük moda haline getirildi. Ülkemizde insanların katledilmesinde kullanılan aletteki kurşun sesini müzik sesiyle değiştirmek istedim” dedi. Iraklı öğretmen, tüfeğini bir enstrümana dönüştürme sürecini ise şöyle anlattı:”Yaşananlara karşı bir şey yapamıyorduk, çaresizdik. Bir gün askeri mühimmat kutusu satın aldım ve onu getirip kalaşnikof tüfeğimin ortasına yerleştirdim. Tüfeğe ud telleri de ekleyerek marangoz desteğiyle ve uzun kişisel uğraş sonucu onu bir müzik aletine çevirdim. Çocuk ve eşlerini kaybeden kederli anneler ve öksüz çocukların hatırı için gelin acılara ve savaşlara son verelim.  

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