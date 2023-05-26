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Dünya

Kalaşnikof'tan ''kamikaze İHA'' hamlesi: Yüksek hassasiyetle imha için tasarlandı

Rus savunma sanayinin öncü şirketlerinden Kalaşnikof, kamikaze insansız hava araçları (İHA) üretimine yönelik şirket bünyesinde yeni bir birim kurulduğunu açıkladı.

AA26 Mayıs 2023 Cuma 16:46 - Güncelleme:
Kalaşnikof'tan ''kamikaze İHA'' hamlesi: Yüksek hassasiyetle imha için tasarlandı
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Kalaşnikof'tan yapılan yazılı açıklamada, şirketin İHA üretimine ilişkin yeni adımlar attığı belirtildi.

İHA üretimi için yeni bir birim kurulduğu bilgisine yer verilen açıklamada, "Kalaşnikof, şirket bünyesinde Özel Araçlar Birimi adlı yeni bir birim kurdu. Birimin ana amacı kamikaze İHA üretimi olacak. Ürünler, uzaktaki tek ve grup halindeki düşman yer hedeflerinin yüksek hassasiyetle imhası için tasarlandı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şirketin İHA üretimini 2024'te "birkaç kat" artıracağı kaydedildi.

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