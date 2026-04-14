İSTANBUL 18°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Nisan 2026 Salı / 27 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,7296
  • EURO
    52,7877
  • ALTIN
    6914.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
Dünya

Kalıcı ateşkes oyununda krizi tırmandıracak talep: Uranyumu bize teslim et

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'a yönelik saldırıların tamamen sona ermesi için zenginleştirilmiş uranyumun teslim edilmesini “ön koşul” ilan etti.

AA14 Nisan 2026 Salı 18:09 - Güncelleme:
ABONE OL

Bakan Katz, "Holokost Anma Günü" kapsamında yaptığı açıklamada, 40 gün boyunca İran'a karşı yürüttükleri saldırılar ve kalıcı ateşkes görüşmelerine ilişkin açıklamada bulundu.

İran'a ait yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyumun nükleer projeyi yeniden başlatmasına imkan vereceğini öne süren Katz, "Bu nedenle ABD ve İsrail, bu maddenin İran'dan çıkarılmasını savaşı tamamen sona erdirmenin ön koşulu olarak belirlemiştir." ifadesini kullandı.

Katz, geçen yıl haziranda 12 gün boyunca yürüttükleri saldırılar ve son saldırıların "İran'ın nükleer programını ve nükleer silah üretme yeteneğini yok ettiğini" ileri sürdü.

ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta 8 Nisan'da sağlanan geçici ateşkesin ardından Tahran ve Washington, 11 Nisan'da Pakistan'da kalıcı ateşkes için görüşmeler yapmıştı. Yaklaşık 21 saat süren görüşmelerden sonuç çıkmamıştı.

İranlı yetkililer, müzakerelerde ortak bir çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin "aşırı talepleri" olduğunu belirtmişti.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.