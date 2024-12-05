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Dünya

Kaliforniya'da 7.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

ABD'de California'nın kuzey sahilleri açığında meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin ardından yetkililer tsunami uyarısı yaptı.

AA5 Aralık 2024 Perşembe 22:06 - Güncelleme:
Kaliforniya'da 7.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), 7 büyüklüğündeki depremin yerel saatle 10.44 (TSİ 21.44) sularında sahilden yaklaşık 63 kilometre uzakta ve 0.6 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

California'nın kuzeyi ile Oregon eyaletlerinde hissedilen depremin ardından ABD Ulusal Hava Durumu Servisine bağlı Tsunami Merkezinden tsunami uyarısı yapıldı.

EN AZ 5 MİLYON KİŞİYİ KAPSIYOR

ABD'nin en büyük eyaleti California'nın kuzeyinde meydana gelen deprem ve ardından yapılan tsunami uyarısı bölgeyi alarma geçirdi.

Amerikan medyası, tsunami uyarısının en az 5 milyon kişiyi kapsadığını bildirdi.

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