Kaliforniya'da bir bara silahlı saldırı düzenlendi

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Thousand Oaks'da bir bara silahlı saldırı düzenlendi. Çok sayıda yaralı var.

Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans gönderildi.

Görgü tanıklarının ABD medyasına anlattıklarına göre şüpheli, barın girişine önce sis bombası atıp, sonrasında ateş etmeye başladı. En az 30 el ateş açıldı. Bir güvenlik görevlisinin de vurularak yaralandığı belirtiliyor.

Resmi yetkilinin aktardığına göre, olay yeri aktif ve şüpheli hala gözaltında değil.

WATCH #LIVE: Authorities on scene of active shooter at Borderline Bar and Grill in Thousand Oaks https://t.co/7sRkgBxYI0 pic.twitter.com/SL8h23kZtb — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) 8 Kasım 2018

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