Son Dakika Haberleri 8

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Kaliforniya'da bir bara silahlı saldırı düzenlendi

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir bara silahlı saldırı düzenlendi. Çok sayıda yaralı var.

  • star.com.tr
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Thousand Oaks'da bir bara silahlı saldırı düzenlendi. Çok sayıda yaralı var.

Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans gönderildi.

Görgü tanıklarının ABD medyasına anlattıklarına göre şüpheli, barın girişine önce sis bombası atıp, sonrasında ateş etmeye başladı. En az 30 el ateş açıldı. Bir güvenlik görevlisinin de vurularak yaralandığı belirtiliyor.

Resmi yetkilinin aktardığına göre, olay yeri aktif ve şüpheli hala gözaltında değil.

 

Ayrıntılar Geliyor....

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Şantaj iddiasına kurşun güvenlik kamerasında

Şantaj iddiasına kurşun güvenlik kamerasında

Kilo vermenizi kolaylaştıracak yağ yakan yiyecekler

Kilo vermenizi kolaylaştıracak yağ yakan yiyecekler

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Çin 'hayalet uçağı' ile gövde gösterisi yaptı

Çin 'hayalet uçağı' ile gövde gösterisi yaptı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA