Avrupa'daki yayın organları bir süredir Rusya'nın Kaliningrad kentinden patlak verecek bir çatışma ile ilgili yayınlar yaptı.

Söz konusu varsayımlara ilişkin açıklama yapan Kaliningrad Valisi Anton Alikhanov'a göre bu tür yayınlar, NATO üyelerinin askeri ve sanayi kompleksinin çıkarlarına hizmet ediyor.

Ayrıca bu yılın başlarında, ABD'nin Avrupa ve Afrika’daki Hava Kuvvetleri Komutanı General Jeffrey Lee Harrigian, Pentagon’un, Rusya’nın saldırganlığı durumunda Kaliningrad Bölgesi'ndeki hava savunma sistemini devre dışı bırakmak için bir plan tasarladıklarını ifade etmişti.

ABD merkezli Jamestown Vakfı Kıdemli Üyesi Richard D. Hooker, Rusya ile Baltık'taki ittifak arasındaki olası bir çatışma senaryosunda, Rusya'nın Kaliningrad Bölgesi'ni kesinlikle kaybedeceğini belirtti ileri sürdü.

Çin'in Eastday.com sitesinde yer alan uzman görüşlerine göre NATO, iki gün içinde Rus eksklavını* ele geçirebilirler.

''BUNU NATO'DAKİ HER UZMAN BİLİR...''

Russia Today'deki (RT) yazısında bu senaryoları değerlendiren emekli Rus Albay Mikhail Khodarenok, Rus birliklerinin Kaliningrad'da bir saldırı hazırlığında olduğuna dair herhangi bir istihbarat olmadığını belirten, NATO'nun bunun farkında olduğunu ve Rus ordusunun Kaliningrad'daki faaliyetlerinin barışçıl olduğunu belirtti.

Rusya'nın bölgeye bir saldırının işareti olacak herhangi bir sistem ve silah göndermediğini belirten Khodarenok, ''Rusya oradan bir saldırı başlatmak için yeterli askeri varlığa sahip değil. Bunu operasyonel ve stratejik planlama konusunda uzman her NATO yetkilisi bilir.'' dedi.

ABD'li General Harrigan'ın planına da değinen Khodarenok, ''Pentagon'un Kaliningrad'daki Rus hava savunma sistemini devre dışı bırakma planına gelince, bu askeri planlamanın öngörmesi gereken operasyonel hedeflerden sadece biri, hatta sadece bir kısmı.'' ifadelerini kullandı.

NÜKLEER KIYAMET...

Khodarenok, son zamanlarda medyada öngörülen senaryoların nükleer kıyamete yol açacağını söyledi.

Khodarenok'a göre, Kaliningrad'daki bir savaş nükleer bir savaşın sadece başlangıcı olacak. Bununla birlikte, kitle imha silahlarının kullanımı hem savaşanlar hem de diğer devletler için feci zararlar doğuracak.

Kaliningrad'daki olası bir çatışmanın yayılmadan bölgesel kalacağı düşüncesinin yanlış olduğunu belirten Khodarenok, ''Kaliningrad savaşı hiçbir koşulda izole bir askeri çatışma olarak kalmaz. Savaşa dahil olmayan ülkeler bile sonuçlarına katlanmak zorunda kalır.'' dedi.

Khodarenok, nükleer bir savaş olasığından bahsederek söz konusu senaryoları dile getirenlere ''Rusya'nın belirli bir bölgesinde sınırlı bir savaşın senaryolarını hazırlayan tüm uzmanlar ve planlayıcılar, bu önemli faktörü göz önünde bulundurmalıdır.'' şeklinde seslendi.

*Eksklav: Siyasi olarak bağlı olduğu bölgeye coğrafi açıdan bağlı olmayan, bu bölge ile arasında başka bir siyasi bölge bulunan toprak, siyasi bölge.