Kalinovo'nun kontrolü Rusya'ya geçti

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.
Rus ordusunun, Ukrayna'da cephesinde ilerlediği belirtilen açıklamada, "Güney Askeri Grubu birliklerinin aktif eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Kalinovo yerleşim birimi kurtarıldı." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, son 24 saatte 139 bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısına, insansız deniz hava araçları montaj merkezine, mühimmat üretimi ve askeri teçhizat onarımı yapan işletmeye saldırıların düzenlendiği kaydedildi.