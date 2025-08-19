İSTANBUL 29°C / 22°C
19 Ağustos 2025 Salı
  • Kalkınma stratejisine güç katacak anlaşma: Petrol devi 19 milyar dolar için imzayı attı
Dünya

Kalkınma stratejisine güç katacak anlaşma: Petrol devi 19 milyar dolar için imzayı attı

Petrol zengini ülke muazzam bir anlaşmaya daha imza attı. Tam 19 milyar dolar değerinde olan anlaşma enerji, tarım, madencilik, finans ve sağlık dahil birçok sektörü kapsıyor. Öte yandan 11 mutabakat zaptının imzalandığı söz konusu anlaşmanın kalkınma stratejisine güç katacağı ön görülüyor.

19 Ağustos 2025 Salı 20:39
Kalkınma stratejisine güç katacak anlaşma: Petrol devi 19 milyar dolar için imzayı attı
Zambiya Cumhurbaşkanı Hakainde Hichilema, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Zambiya ile Katar arasındaki çok sayıda görüşmenin ardından, öncelikli sektörlerde 19 milyar dolar değerinde 11 mutabakat zaptı imzalandığını bildirdi.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, Zambiya Sanayi Kalkınma Kurumu (IDC) ile Katar merkezli bir yatırım holdingi arasında imzalanan mutabakat zaptı, enerji, petrol, finans, kentsel kalkınma, tarım, madencilik, telekomünikasyon, sağlık, eğitim, turizm ve endüstriyel kalkınma gibi sektörleri kapsıyor.

Anlaşmanın uygulanmasının, Zambiya'nın ekonomik reform gündemi ile uzun vadeli sanayi büyüme stratejisiyle uyumlu olmasını temin amacıyla ortak bir yönlendirme komitesi tarafından denetlenmesi öngörülüyor.

