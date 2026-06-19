AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Yunanistan'ın Ta Nea gazetesine verdiği röportajda Türkiye'nin bölgede vazgeçilmez bir oyuncu olduğunu söyledi ve AB üyesi devletlerin savunma alanında Türkiye ile daha yakın işbirliği için baskı yaptığını açıkladı.

Kallas'ın İran-ABD anlaşmasına, nükleer çalışmalara ve Hürmüz Boğazı'ndaki serbest seyrüsefer konularına değindiğini yazan Yunanistan basını röportajında, "Kallas, AB-Türkiye ilişkilerine ilişkin olarak, savunma sektöründe de güçlendirilmesini desteklediğini belirtti." dedi.

KALLAS'TAN HÜRMÜZ BOĞAZI UYARISI: 'KESİN BİR ŞEY SÖYLEYEMEYİZ'

Atina basının "İran'ın geçiş ücreti olmasa bile vergi uygulayacağına dair haberler var. İran-ABD anlaşması Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünü güvence altına alacak mı?" sorusunu cevaplayan Kallas, "Bizim açımızdan, seyrüsefer özgürlüğüne hiçbir şekilde geçiş ücreti veya vergi getirilemeyeceği çok açık. Körfez ve bölgedeki ortaklar da aynı şeyi söylüyor. Boğazlar seyrüsefer için açılana ve serbest hale gelene kadar kesin bir şey söyleyemeyiz." dedi.

"TÜRKİYE BÖLGEDE KİLİT OYUNCU" VURGUSU

Kallas, "NATO zirvesi Türkiye'de yapılacak. AB-Türkiye ilişkileri hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna da, "Jeopolitik bağlamı ele alacak olursak, Türkiye ile tüm konularda aynı fikirde değiliz, ancak onlarla çalışmak zorundayız. Göç, ticaret, enerji konularında onlarla çalışıyoruz. Somali, Sudan, Orta Doğu'ya baktığımızda Türkiye bölgede önemli bir oyuncu. Bu nedenle onlarla elimizden geldiğince çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye ile çok kritik sorunları olan üye devletlerimiz olduğunu biliyoruz. Bunu da aklımızda tutuyoruz ve Türkiye ile olan temaslarımızda bunu gündeme getiriyoruz." cevabını verdi.

Yunan basının son olarak "Avrupa'nın savunmada Türkiye'ye ihtiyacı var mı?" sorusunu da cevaplayan Kallas, Türkiye ile işbirliği yapmanın gerçekten önemli olduğunun vurguladı.

AB ÜYELERİNDEN TÜRKİYE İLE SAVUNMA İŞBİRLİĞİ BASKISI

AB üyesi devletlerin birliğe Türkiye ile işbirliği yapılması için baskı yaptığını söyleyen Kallas, "Türkiye ile gerçekten iş birliği yapmak önemli. Savunma alanında, bu SAFE'nin bir parçası değil. Çoğunluğu Türkiye ile birlikte NATO'da yer alan ve Türkiye'nin de önemli bir rol oynadığı üye devletler de savunma alanında Türkiye ile daha yakın iş birliği için baskı yapıyor. Biz gerçekten dengeyi bulmaya çalışıyoruz." dedi.

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