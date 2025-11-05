İSTANBUL 19°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Kasım 2025 Çarşamba / 15 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,1032
  • EURO
    48,3822
  • ALTIN
    5391.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kalmaegi Tayfunu'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 85'e yükseldi
Dünya

Kalmaegi Tayfunu'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 85'e yükseldi

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de etkili olan Kalmaegi Tayfunu'nda bilanço ağırlaşıyor. Özellikle ülkenin orta kesimlerini vuran tayfunda ölenlerin sayısı 85'e yükseldi.

IHA5 Kasım 2025 Çarşamba 16:58 - Güncelleme:
Kalmaegi Tayfunu'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 85'e yükseldi
ABONE OL

Filipinler Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyinden (NDRRMC) yapılan açıklamada, ülkenin orta kesimlerini vuran tayfunda hayatını kaybedenlerin sayısının 85'e yükseldiği, 75 kişinin ise kayıp durumda olduğu belirtildi.

Sel ve heyelanlarda kaybolan kişileri arama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı. Can kayıplarının çoğu Cebu'da yaşandı. Yerleşim yerleri sular altında kalırken, bölge sakini yükselen su seviyesi nedeniyle evlerinin çatılarına çıkmak zorunda kaldı.

Bu yıl Filipinleri vuran 20. tayfunun gece saatlerinde veya perşembe günü Filipinler'den ayrılması, cuma sabahı Vietnam kıyılarına ulaşması bekleniyor.

ÖNERİLEN VİDEO

HİSAR-D RF'den hedefe tam isabet!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.