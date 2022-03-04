Kamala Harris, Bahreyn Veliaht Prensi Al Halife ile görüştü

AA 4 Mart 2022 Cuma 21:54 - Güncelleme: 4 Mart 2022 Cuma 21:54

Harris, Prens Al Halife ile yaptığı görüşmesi öncesi gazetecilere yaptığı açılamada, ABD ile Bahreyn'in uzun süreli ilişkilerine işaret etti.

Bayreyn'in ABD'nin başlıca NATO üyesi olmayan müttefiklerinden olduğunu belirten Harris, "Afganistan'dan ayrıldığımızda, Bahreyn mültecilere kucak açan ve yardım taleplerimize karşılık veren ilk ülkeydi." değerlendirmesinde bulundu.

Harris, Prens Al Halife ile Ukrayna ve İran konusunu da ele alacaklarını belirterek, "Bahreyn'in İsrail ile diplomatik ve ticari bağlarını geliştirme fırsatlarını da ele alacağız, biz bunu destekliyoruz." ifadesini kullandı.

