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Dünya

Kamala Harris başkan yardımcısı adayını açıkladı

Başkan adayı Kamala Harris, Minnesota Valisi Tim Walz'u başkan yardımcısı adayı olarak seçti.

IHA6 Ağustos 2024 Salı 17:26 - Güncelleme:
Kamala Harris başkan yardımcısı adayını açıkladı
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ABD Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti'nin başkan adayı Kamala Harris'in yardımcısı belli oldu. Harris, 60 yaşındaki Minnesota Valisi Tim Walz'u başkan yardımcısı adayı olarak belirledi. Walz, Harris'in Kasım ayında Cumhuriyetçi Parti'nin adayı ve eski ABD Başkanı Donald Trump'ı yenmesi durumunda başkan yardımcısı olacak.

Uzun yıllar ABD Ulusal Muhafız Ordusu'nda görev yapan ve emekli bir öğretmen olan Walz, 2006 yılında ABD Temsilciler Meclisi'ne seçildi, 2019 yılında ise Minnesota Valisi oldu.

  • Kamala Harris
  • Tim Walz
  • Başkan Yardımcısı

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