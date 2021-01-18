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Dünya

Kamala Harris senatörlükten istifa etti

Kamala Harris, ABD başkan yardımcılığı için yemin etmeden önce California Senatörlüğünden istifa etti.

AA18 Ocak 2021 Pazartesi 19:47 - Güncelleme: 18 Ocak 2021 Pazartesi 19:47
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ABD'de 20 Ocak Çarşamba günü başkan yardımcılığı görevine başlayacak olan Kamala Harris, California Senatörlüğü görevinden istifa etti.

Senatörlük görevini 4 yıldır sürdüren Harris, California Valisi Gavin Newsom'a istifa mektubunu gönderdi.

Mektupta, bugünden itibaren senatörlük görevinden istifa ettiğini belirten Harris, son 4 yılda California halkına hizmet vermekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Harris, 20 Ocak'taki yemin töreninin ardından Joe Biden'ın başkan yardımcısı olarak görevine başlayacak.

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