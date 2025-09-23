İSTANBUL 27°C / 17°C
Dünya

Kamala Harris, Trump'ı hedef aldı: Bir despotla karşı karşıyayız

2024 başkanlık yarışında Demokratların adayı Kamala Harris, ABD Başkanı Donald Trump'ı sert sözlerle hedef aldı ve 'despot' olarak nitelendirdi.

AA23 Eylül 2025 Salı 14:56 - Güncelleme:
ABD'nin eski Başkan Yardımcısı ve 2024 seçimlerinde Demokrat Partinin başkan adayı Kamala Harris, ABD Başkanı Donald Trump'ı "despot" olarak tanımladı.

Görevden ayrıldıktan sonraki ilk röportajını Amerikan MSNBC kanalına veren Harris, Trump'ın davranışlarının seçilmiş bir liderden ziyade bir "tiran"a benzediğini söyledi.

Harris, "Şu anda, daha önceki konuşmalarımda da ifade ettiğim gibi, bir despotla karşı karşıyayız. Bir zamanlar demokrasimizin gücünü komünist diktatörlerle kıyaslardık. Şimdi Donald Trump yönetiminde yaşadığımız şey tam olarak bu." dedi.

- ABD'li şirketlere tepki

Amerikan özel sektörünü de Trump karşısında sessiz kalmakla itham eden Harris, "Kritik anlarda sanayi devleri demokrasimizin, demokratik kurumların güvencesi olmalı. Ancak şimdiki duruma teker teker sessiz kalıyorlar." ifadesini kullandı.

Harris, iş dünyasının er ya da geç demokrasi için ayağa kalkması gerektiğini söyleyerek, "Bir noktada halkın güven duyduğu bu kurumların bütünlüğünü korumak için, federal hükümeti kendi hevesleri için kullanan bir tiranın önünde set olmaları şart." diye konuştu.

