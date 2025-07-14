Kamboçya, Tayland ile yaşanan kriz sonrası harekete geçiyor

Kamboçya Başbakanı Hun Manet, ülkenin kuzeyindeki Kampong Chhnang eyaletinde askerlere yaptığı konuşmada, 2006 yılında kabul edilen ancak hiçbir zaman uygulanmayan zorunlu askerlik yasasının, 2026 itibarıyla uygulanacağını ve ordunun kapasitesinin artırılacağını belirtti.



Hun Manet ayrıca, savunma bütçesinin artırılması çağrısında bulundu.

- TAYLAND VE KAMBOÇYA ARASINDAKİ SINIR GERİLİMİ

Güneydoğu Asya bölgesinde yer alan ve 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin ordusu, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Tayland, Kamboçya sınırındaki tüm kontrol noktalarının Bangkok yönetimi tarafından kontrol edileceğini duyurmuştu.

Kamboçya Başbakanı Hun Manet, ülkesinin Tayland ile sınır sorunlarının çözümü için Uluslararası Adalet Divanına (UAD) başvurduklarını bildirmişti.