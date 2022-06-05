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Dünya

Kamboçya'da halk sandık başında

Kamboçya'da halk yerel seçimde oy kullanmak üzere sandık başına gitti.

AA5 Haziran 2022 Pazar 16:19 - Güncelleme:
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Yaklaşık 9,2 milyon seçmenin kayıtlı olduğu ülkede, oy kullanma işlemi yerel saat ile 07.00'de başlayıp, 15.00'te sona erdi.

2023 genel seçiminin nabzını tuttuğu ifade edilen yerel seçimde toplam 17 siyasi partiden 82 bin 786 aday yer alıyor. 1652 ilçe de yapılan oylamada, iktidardaki Kamboçya Halk Partisi (CPP) ve 1995'te kurulan Mum Işığı Partisi (CP) öne çıkıyor.

Kamboçya'da 37 yıldır başbakan olarak görev yapan Hun Sen, eşi ile başkent Phnom Penh yakınındaki Kandal eyaletinde oy kullandı.

Öte yandan, insan hakları grupları, Hun'un partisini "muhalefet üyeleri ile aktivistleri hapse atmak ve muhalefeti korkutmakla" suçluyor.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Liz Throssell, seçim öncesinde muhalefet adaylarını hedef alan engellemelerden rahatsız olduğunu kaydetti.

CP genel sekreteri Lee Sothearayuth seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada, partisinin yıldırma, tehdit gibi engellere maruz kalmasına rağmen halkın son umudu olduğunu aktardı.

CPP sözcüsü Sok Eyşan da seçimde partisinin ezici bir galibiyet alacağını söyledi.

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