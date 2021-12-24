Kamboçya'da iktidar partisi, Başbakan Hun Sen'in oğlunu gelecekteki lider olarak onayladı

AA 24 Aralık 2021 Cuma 11:17 - Güncelleme: 24 Aralık 2021 Cuma 11:18

Bangkok Post'un haberine göre, CPP Merkez Komitesi, oy birliğiyle 44 yaşındaki Hun Manet'i geleceğin başbakanı seçti.

Hun Manet'in 36 yıldır iktidarda olan babasının yerine ne zaman geçebileceği konusunda ise bir zaman çerçevesi belirtilmedi.

Kamboçya Başbakanı Hun Sen, 2 Aralık'ta en büyük oğlunu yerine geçmesi konusunda desteklediğini söylemişti.

Hun Sen, bir törende yaptığı konuşmada, "Hun Manet, başbakan adaylarından biri ve babasından destek alıyor." ifadesini kullanmıştı.

Kamboçya'nın 2023'te sandık başına gitmesi bekleniyor.

Kamboçya'yı 30 yıldan uzun süredir yöneten Başbakan Hun Sen liderliğindeki CPP'nin 2013'teki seçimleri az farkla kazanmasıyla ülkede muhalefet üzerindeki baskı giderek artmıştı.

O dönem ana muhalefette yer alan CNRP lideri Sam Rainsy, hakaret suçundan verilen hapis cezası nedeniyle 2016'da ülkeyi terk etmiş ve Paris'e yerleşmişti.

Parti, Kasım 2017'de kapatılmış ve 118 üyesi siyasetten menedilmişti.

İktidardaki CPP, 29 Temmuz 2020'de ve muhalefetin katılmadığı genel seçimde, parlamentodaki sandalyelerin tamamını kazanmıştı.