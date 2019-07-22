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Kamboçya, Çin ile gizli asker' anlaşma iddialarını yalanladı

Kamboçya Başbakanı Hun Sen, Çin ile 'gizli anlaşma' yaparak Sihanoukville eyaletindeki Ream Deniz Üssü'nü kullanma hakkı verdiği iddiasını yalanladı.

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Başbakan Hun, yerel televizyon kanalı Fresh News'e yaptığı açıklamada, ABD'nin Wall Street gazetesinde yer alan Çin'e üs verildiği iddiasıyla ilgili, "Bu, Kamboçya'ya karşı ortaya atılmış en kötü uydurma haber. Böyle bir şey olması imkansız çünkü Kamboçya anayasası yabancı ordulara üs verilmesini yasaklıyor." dedi.
 
Kamboçya'nın başka bir ülke ordusunun varlığına ihtiyacı olmadığını vurgulayan Hun, "Pekin yönetimi ile böyle bir konuyu hiç konuşmadık, bu durumda ortada bir anlaşmanın olmadığını söylemek bile fuzuli." ifadesini kullandı.
 
Hun, "Bu çarpıtılmış haberleri bize karşı kullanmaktan vazgeçin." diyerek gazete yönetimine tepki gösterdi.
 
Wall Street Journal da konu hakkında bilgisi olduğu iddia edilen ABD'li yetkililere dayandırdığı haberde, Hun hükümetinin Çin'le yaptığı gizli anlaşmayla Ream Deniz Üssü'nü kullanma hakkı tanındığını, 30 yıl süreyle varılan anlaşmada 10'ar yıllık yenileme opsiyonu bulunduğunu öne sürmüştü.
 
Haberde Çin'in anlaşmayla üste gemi, personel, silah ve mühimmat bulundurma hakkı elde ettiği iddia edilmişti. 
 
Kamboçya anayasasının 53. maddesi, ülke sınırlarında yabancı askeri üsler bulunmasını ve Kamboçya ordusunun Birleşmiş Milletlerin talebi olmadan yurt dışında görevlendirilmesini yasaklıyor.

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