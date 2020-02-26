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Dünya

Kamerun'da Anglofon bölgedeki 11 ilçede genel ve yerel seçimler tekrarlanacak

Kamerun'un Anglofon (İngilizce konuşulan) bölgesinde 9 Şubat'ta yapılan genel ve yerel seçimlerin 11 ilçede yeniden düzenleneceği bildirildi.

AA26 Şubat 2020 Çarşamba19:01 - Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 19:01

Ulusal televizyon kanalı CRTV'nin haberine göre Anayasa Konseyi, çok sayıdaki siyasi partinin, oy kullanma merkezlerinin uzak olması dahil seçime ilişkin birçok sorunu gerekçe göstererek şikayette bulunması üzerine 11 ilçedeki seçimlerin tekrarlanmasına karar verdi.

Seçimin düzenleneceği tarihe ilişkin ise henüz bilgi paylaşılmadı.

Muhalefetin avukatlarından Valentine Njenje, sandık merkezlerinin uzaklığına işaret ederek, "Size soruyorum insanlar 20 kilometre uzaktan nasıl gelip oy kullanacak?" dedi.

Kayıtlı seçmen sayısının 7 milyondan fazla olduğu ülkede, 9 Şubat'ta belediye meclis üyeleri ve milletvekillerinin belirleneceği seçim düzenlenmişti.

Ana muhalefet partisi ve Anglofon ayrılıkçılar tarafından boykot edilen seçime, İngilizce konuşulan güneybatı ve kuzeybatı bölgelerinde yaşanan çatışmalar nedeniyle çok az katılım olmuştu.

Güneybatı bölgesindeki Buea, Muea ve Kumba kentlerinde Kamerun ordusu ile seçimi engellemeye çalışan ayrılıkçılar arasında çatışma çıkmış, çok sayıda kişi bu nedenle ormanlık alanlara kaçmıştı.

Ülkenin kuzey bölgesinde ise terör örgütü Boko Haram, birçok köydeki seçim merkezlerine saldırarak 4 sivili katletmiş çok sayıda evi ateşe vermişti.

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