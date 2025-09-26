İSTANBUL 23°C / 17°C
Dünya

Kamerun'da Boko Haram saldırısı: Ölü ve rehineler var

Kamerun'un Uzak-Kuzey bölgesinde Boko Haram üyeleri sivillere saldırdı. Muhtarın da aralarında bulunduğu 4 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi kaçırıldı.

AA26 Eylül 2025 Cuma 18:45
Kamerun'da Boko Haram saldırısı: Ölü ve rehineler var
Ulusal basındaki haberlere göre, Uzak-Kuzey bölgesine bağlı Algoumri Nadji köyünde Boko Haram üyeleri sivillere yönelik saldırı düzenledi.

Saldırıda köyün muhtarı dahil 4 sivil öldürüldü, 2 sivil kaçırıldı.

Köylülerin Boko Haram üyelerine ait silah deposunu güvenlik güçlerine ihbar etmesinin ardından köye saldırı düzenlendiği ileri sürüldü.

Güvenlik güçleri, olayın ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü. Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

  • kamerun
  • terör örgütü
  • boko haram

