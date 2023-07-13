Kamerun'da bütün Kovid-19 önlemleri kaldırıldı

Kamerun Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Mart 2020'den bu yana Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan bütün önlemlerin kaldırıldığı bildirildi.

Açıklamada, ülke sınırlarında salgının tamamen kontrol altına alındığı ve yurt dışına seyahat edecek Kamerunluların gidecekleri ülkenin şartlarına dikkat etmeleri gerektiği kaydedildi.

Kamerun'da, Mart 2020'den bu yana ülkeye girişlerde aşı kartı ve hızlı Kovid-19 testi zorunluydu.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, ülkede Mart 2020'den bu yana 1224 bin 834 Kovid-19 vakası tespit edilirken, salgın nedeniyle 1970 kişi hayatını kaybetti.

Yaklaşık 26 milyon nüfuslu ülkede 1 milyon 751 bin 774 doz Kovid-19 aşısı uygulandı.