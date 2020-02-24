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Dünya

Kamerun'da iç çatışmalardan kaçan 36 bin kişi Nijerya'ya sığındı

Kamerun'un Anglofon (İngilizce konuşulan) bölgesindeki çatışmalardan kaçan 36 bin Kamerunlu, Nijerya'nın güneyindeki Cross River eyaletine sığındı.

AA24 Şubat 2020 Pazartesi19:22 - Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 19:22

Nijerya Acil Durum Yönetimi Ajansının (SEMA) Cross River Eyaleti Genel Direktörü Princewill Ayim, basına yaptığı açıklamada, Anglofon bölgesinde devam eden çatışmalar nedeniyle Cross River eyaletinin 6 bölgesine 36 bin Kamerunlunun sığındığını belirtti.

Ayim, bu mültecilerin sayısının Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Mülteciler Ulusal Komisyonu tarafından kayıt altına alındığını belirterek, Nijerya'ya sığınanların sayısının gittikçe arttığını ifade etti.

- Anglofon krizi

Kamerun'da hükumetin, Anglofon Güney Batı ve Kuzey Batı bölgesindeki okul ve mahkemelere, İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasının ardından Aralık 2016'da gösteriler düzenlenmeye başlamış ve Anglofon krizi doğmuştu.

Son verilere göre, Anglofon krizinde en az 3 bin kişi yaşamını yitirdi, 530 bin kişi ülke içinde yerinden oldu, 40 bin kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

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