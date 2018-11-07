Dünyayı rahatlatan açıklama geldi

Taraflar arasındaki müzakereyi yürüten rahip, dünyayı rahatlatan açıklamayı yaptı: Kamerun'da aralarında çocukların da bulunduğu 81 kişiden 79'u serbest bırakıldı. 78 çocuk ve şoför serbest bırakılırken, bir öğretmen ve okul müdürü hâlâ kaçıranların elinde.

ÇOĞUNLUĞU ÇOCUK 81 KİŞİ KAÇIRILMIŞTI!

Hafta sonu Kamerun'un güneybatısındaki Bamenda bölgesinde faaliyet gösteren presbiteryen ortaokulundan çoğunluğu çocuk 81 kişi kaçırılmıştı. Kamerunlu ayrılıkçıların bulunduğu bölgede meydana gelen kaçırma olayını üstlenen olmadı.

Hükümetin, İngilizce konuşulan Anglofon bölgesindeki okullara ve mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmenleri ve hakimleri tayin etmesinin ardından 2016'da bölgede gösteriler düzenlenmeye başlanmıştı.

Ayrılıkçılar, 1 Ekim 2017'de Sisiku Ayuk Tabe liderliğinde Kumbo kentinde "Ambazonya" adını verdikleri bir devlet kurduklarını ilan etmişti. Hakkında uluslararası yakalama kararı bulunan Tabe, ocakta Nijerya'da yakalanmış ve Kamerun'a iade edilmişti.