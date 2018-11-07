Son Dakika Haberleri 7

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Dünyayı rahatlatan açıklama geldi

Kamerun'dan geçtiğimiz günlerde kaçırılan 78 çocuk ve sürücünün serbest bırakıldığı açıklandı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Taraflar arasındaki müzakereyi yürüten rahip, dünyayı rahatlatan açıklamayı yaptı: Kamerun'da aralarında çocukların da bulunduğu 81 kişiden 79'u serbest bırakıldı. 78 çocuk ve şoför serbest bırakılırken, bir öğretmen ve okul müdürü hâlâ kaçıranların elinde.

ÇOĞUNLUĞU ÇOCUK 81 KİŞİ KAÇIRILMIŞTI!

Hafta sonu Kamerun'un güneybatısındaki Bamenda bölgesinde faaliyet gösteren presbiteryen ortaokulundan çoğunluğu çocuk 81 kişi kaçırılmıştı. Kamerunlu ayrılıkçıların bulunduğu bölgede meydana gelen kaçırma olayını üstlenen olmadı.

Hükümetin, İngilizce konuşulan Anglofon bölgesindeki okullara ve mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmenleri ve hakimleri tayin etmesinin ardından 2016'da bölgede gösteriler düzenlenmeye başlanmıştı.

Ayrılıkçılar, 1 Ekim 2017'de Sisiku Ayuk Tabe liderliğinde Kumbo kentinde "Ambazonya" adını verdikleri bir devlet kurduklarını ilan etmişti. Hakkında uluslararası yakalama kararı bulunan Tabe, ocakta Nijerya'da yakalanmış ve Kamerun'a iade edilmişti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Rusya´da Ekim Devrimi´nin gerçekleşmesi - Tarihte bugün 7 Kasım 1917

Rusya´da Ekim Devrimi´nin gerçekleşmesi - Tarihte bugün 7 Kasım 1917

TOKİ 269 lira taksitli ev başvuru şartları nedir? İşte TOKİ ucuz konut liste liste fiyatları

TOKİ 269 lira taksitli ev başvuru şartları nedir? İşte TOKİ ucuz konut liste liste fiyatları

Hawking'in uyarısına rağmen tarihi adım atılıyor

Hawking'in uyarısına rağmen tarihi adım atılıyor

Şampiyonlar Ligi'nde ihtimaller, ihtimaller

Şampiyonlar Ligi'nde ihtimaller, ihtimaller

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA