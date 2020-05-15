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Dünya

Kamerun'da kolera salgını nedeniyle 4 kişi öldü

Kamerun'un Douala kentinde tespit edilen 22 kolera vakasından 4'ü hayatını kaybetti.

AA15 Mayıs 2020 Cuma 00:02 - Güncelleme: 15 Mayıs 2020 Cuma 00:02
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Japoma Bölge Hastanesi Müdürü Dr. Kevine Laure Nkaghere, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına odaklanıldığı bu günlerde kolera salgınıyla mücadelenin unutulduğunu ifade etti.

Nkaghere, son üç haftada, Douala’da kolera vakalarının görüldüğünü, tespit edilen 22 vakadan 4’ünün ölümle sonuçlandığını aktardı.

"Vibrio" isimli bakterinin insanların ince bağırsağında parazitlenmesi sonucu oluşan kolera, daha çok içme suyu ve kirli sularla yıkanmış besinler vasıtasıyla bulaşıyor.

İshal, karın ağrısı, şişlik ve kusma gibi belirtilere neden olan söz konusu bakteriler, vücuda girdikten 6 ila 48 saat içinde hastalığın ortaya çıkmasına neden oluyor.

İstanbul'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimler sürüyor

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