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Dünya

Kamerun'da yaşanan felakette 23 kişi hayatını kaybetti

Kamerun'da meydana gelen heyelanda ölenlerin sayısı 23'e yükseldi.

AA9 Ekim 2023 Pazartesi 14:34 - Güncelleme:
Kamerun'da yaşanan felakette 23 kişi hayatını kaybetti
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Kamerun'un başkenti Yaounde'de şiddetli yağışların yol açtığı heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e çıktı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Yaounde'nin Mbankolo bölgesinde 3 gündür etkili olan yağışların ardından meydana gelen toprak kaymasında şu ana kadar 23 kişi hayatını kaybetti.

Birçok kişinin kaybolduğu belirtilen felaket bölgesindeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Şiddetli yağışların ardından Mefou Nehri'nin taşması sonucu başta Mbankolo bölgesi olmak üzere birçok mahalle sular altında kaldı.

Yaounde ve çevresinde devam eden şiddetli yağışlarda birçok ev de hasar gördü.

  • heyelan ölümleri
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  • 23 ölü

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