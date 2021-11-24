Kamerun'un Anglofon bölgesinde okula düzenlenen bombalı saldırıda 4 kişi öldü

AA 24 Kasım 2021 Çarşamba 23:26 - Güncelleme: 24 Kasım 2021 Çarşamba 23:27

Ulusal basındaki haberlere göre, Güney-Batı bölgesine bağlı Ekondo Titi şehrindeki St Pius Lisesine bombalı saldırı düzenlendi.

El yapımı bombanın kullanıldığı saldırıda 3 öğrenci ile 1 öğretmen hayatını kaybetti

Saldırıda birçok kişi de yaralandı. Şu ana kadar saldırıyı üstlenen olmadı.

Son zamanlarda saldırılarını yoğunlaştıran Anglofon ayrılıkçılar, sosyal medya üzerinden Douala ve başkent Yaounde başta olmak üzere büyük şehirlere saldırı düzenlemekle tehdit etmişlerdi.

- Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, Anglofon Güney ve Kuzey Batı bölgesindeki okul ve mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasının ardından 2016'nın son aylarında bölgede gösteriler düzenlenmeye başlamış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961-1972'deki federalizme geçişinin yıl dönümü 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devlet kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişlerdi.

Son verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 3 bin kişi yaşamını yitirdi, 679 bin kişi yerinden oldu, 40 bin kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.