Güney Kore'nin, Polonya'dan "kamikaze dron" satın almak için anlaşma imzaladığı bildirildi.

Yonhap'ın ismi verilmeyen hükümet yetkililerine dayandırdığı haberine göre Güney Kore Savunma Bakanlığı, Polonya'dan "kamikaze dron" satın almak için anlaşma imzaladı.

Anlaşma, Güney Kore'de düzenlenen "Kore Ordusu Uluslararası Savunma Fuarı"nda, Polonya'dan "WB Electronics S.A." şirketiyle yapıldı.

Anlaşma kapsamında "kamikaze dronların" bu ay ülkeye yollanması ve yıl sonunda kullanıma hazır olması bekleniyor.

Savunma Bakanlığı, söz konusu dronların fiyatına ilişkin bir açıklama yapmadı.