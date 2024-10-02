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Dünya

Kamikaze dronlar için geri sayım başladı! Satın almak için resmen anlaştılar

Güney Kore, Polonya'dan kamikaze dron satın almak için anlaşma imzaladı. Kamikaze dronların bu ay ülkeye yollanması ve yıl sonunda kullanıma hazır olması bekleniyor.

AA2 Ekim 2024 Çarşamba 16:13 - Güncelleme:
Kamikaze dronlar için geri sayım başladı! Satın almak için resmen anlaştılar
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Güney Kore'nin, Polonya'dan "kamikaze dron" satın almak için anlaşma imzaladığı bildirildi.

Yonhap'ın ismi verilmeyen hükümet yetkililerine dayandırdığı haberine göre Güney Kore Savunma Bakanlığı, Polonya'dan "kamikaze dron" satın almak için anlaşma imzaladı.

Anlaşma, Güney Kore'de düzenlenen "Kore Ordusu Uluslararası Savunma Fuarı"nda, Polonya'dan "WB Electronics S.A." şirketiyle yapıldı.

Anlaşma kapsamında "kamikaze dronların" bu ay ülkeye yollanması ve yıl sonunda kullanıma hazır olması bekleniyor.

Savunma Bakanlığı, söz konusu dronların fiyatına ilişkin bir açıklama yapmadı.

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