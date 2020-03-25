25 Mart 2020 Çarşamba 16:56 - Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 16:56

Fransa'da yapılan bir araştırma, halkın yarısından fazlasının koronavirüs (Covid-19) krizi yönetimi konusunda hükümete güvenmediğini ortaya koydu.

BFM televizyonu için yapılan Elabe kamuoyu yoklaması sonuçlarında halkın yüzde 52'sinin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un krizi çözüme kavuşturmak için attığı adımlara güvenmediği yer alıyor.

Euronews'in haberine göre, bunun yanı sıra Fransızların yüzde 73'ünün ülkenin bu krizi atlatma konusunda oldukça hazırlıksız olduğunu düşündüğü aktarılıyor.

Halkın büyük çoğunluğu maske ve salgın testleri konusunda ülkenin durumu yeterince iyi yönetemediğini belirtiyor.

23-24 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen araştırma 18 yaşın üzerinde olan bin 3 kişiyi kapmıyor.