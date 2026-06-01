Dünya

Kamuoyunun tepkisini çekti! Almanya'da Türkçe radyo yayınlarına son veriliyor

Almanya'da kamu yayıncısı Batı Alman Radyo Televizyon Kurumunun (WDR) yeniden yapılanma planı kapsamında, COSMO radyo kanalı bünyesinde yayımlanan Türkçe ve diğer anadil yayınlarının sona erdirilmesine yönelik plan tepki çekti.

WDR'nin planına göre COSMO, genç dinleyicilere yönelik yeni bir format olan "1LIVE Street" çatısı altında yeniden yapılandırılacak ve çok dilli radyo yayınlarına son verilecek.

Radyo kanalının çalışanları ile dinleyicileri, siyasetçiler ve sanatçılar, sosyal medya platformlarında yaptıkları yorumlarda, 1964'ten bu yana sürdürülen, Türkçe yayınlar başta olmak üzere "ülkede diğer dilleri konuşan milyonlarca kişinin kamusal alandaki sesinin azalacağına" dair eleştirilerde bulundu.

WDR Türkçe servisinde çalışan muhabirler, yapılması planlanan değişiklik hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, anadil yayınlarının bilgiye erişim, toplumsal katılım ve kültürel çeşitlilik açısından önemli olduğu vurgulanarak, WDR'ye bu yayınları kaldırmak yerine koruma ve geliştirme çağrısında bulunuldu.

Konunun, 3 Haziran'da yapılacak WDR Yayın Kurulu toplantısı öncesinde gündeme taşınmasının hedeflendiği belirtilen açıklamada, "Yeniden yapılanma sürecinin başında 1964'ten bu yana yayın yapan eski adıyla 'Köln Radyosu', yeni ismiyle 'Cosmo Türkçe'ye dönüştürülerek yayın süresi kısaltılmıştı. Ve şimdi bu ses tamamen radyodan kaldırılmak isteniyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada anadil yayınlarının bir ayrıcalık değil bilgiye erişim, toplumsal katılım, kültürel çeşitlilik ve demokratik temsil açısından vazgeçilmez olduğu, bu yayınların sona erdirilmemesi için sosyal medyada çeşitli platformlar oluşturulduğu kaydedildi.

  • COSMO radyo tepkileri
  • Almanya kamu yayıncısı
  • anadil yayın
  • yapılanma planı.

