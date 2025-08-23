İSTANBUL 29°C / 21°C
Dünya

Kan donduran Gazze itirafı! Blinken-Netanyahu diyaloğunu ilk kez anlattı

Dönemin Dışişleri Bakanı Blinken ile Gazze Kasabı Netanyahu arasındaki diyaloğu anlatan eski ABD Dışişleri Sözcüsü Miller, İsrail'in Gazze'deki savaşı onlarca yıl sürdürme planını bildiklerini açıkladı.

AA23 Ağustos 2025 Cumartesi 13:45 - Güncelleme:
Kan donduran Gazze itirafı! Blinken-Netanyahu diyaloğunu ilk kez anlattı
Eski ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Washington'ın İsrail'in Gazze'deki savaşı onlarca yıl sürdürmeyi planladığını bildiğini söyledi.

Miller, İsrail'in Kanal 13 televizyonuna verdiği demeçte, dönemin Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın savaşın başlarında İsrail'i "Gazze'nin geleceği hakkında net plan olmadan ülkenin bitmeyen ayaklanma riskiyle karşı karşıya bulunduğu" konusunda uyardığını belirtti.

ABD'nin İsrail'in Gazze'deki savaşı onlarca yıl sürdürmeyi planladığını bildiğini ancak buna sessiz kaldığını kaydeden Miller, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Haklısınız. Bu savaşı önümüzdeki on yıllar boyunca sürdüreceğiz. Şimdiye kadar böyle oldu. Bundan sonra da böyle olacak." diye yanıt verdiğini aktardı.

Miller, Kanal 13'ün İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Gazze'de en az 5 kez esir takası anlaşmasını engellediği bilgisini doğruladı.

ABD'nin İsrail'in ateşkes çabalarını baltaladığının farkında olduğunu ancak buna sessiz kaldığını belirten Miller, "Geniş bir yetkimiz yoktu. Bazen hiç yoktu." ifadelerini kullandı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmalarına ilişkin geçmiş değerlendirmelerde bulunan Miller, "Başbakan'ın (Netanyahu) tamamen uzlaşmaz davrandığını ve anlaşmaya varılmasını zorlaştırdığını düşündüğümüzü kamuoyuna açıklamak istediğimiz zamanlar oldu ancak bunu kendi aramızda tartıştık ve bunun hiçbir işe yaramayacağına karar verdik." diye konuştu.

Miller, "İsrail hükümetiyle kapalı kapılar ardında çok sert bir şekilde konuşmak istedik ancak nihayetinde anlaşmaya varılmasını zorlaştıracağını düşündüğümüz hiçbir şey yapmadık." bilgisini paylaştı.

  • Matthew Miller
  • gazze

