İSTANBUL 21°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Nisan 2021 Perşembe / 17 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,1892
  • EURO
    9,942
  • ALTIN
    467.099
  • BIST100
    1402.82
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'de kan donduran olay! İçinden insan kalıntıları çıktı
Dünya

ABD'de kan donduran olay! İçinden insan kalıntıları çıktı

ABD'nin Alaska eyaletindeki bir ormanda polis, kısmen gömülü bir dondurucunun içinde insan kalıntıları buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

29 Nisan 2021 Perşembe 12:59 - Güncelleme: 29 Nisan 2021 Perşembe 13:11
ABONE OL

Alaska Eyalet Birlikleri, Alaska'nın doğusundaki Tok kasabası yakınlarındaki ormanda, kısmen gömülü bir dondurucunun bulunduğu ihbarını aldı.

Olay yerine gelen ekipler, dondurucunun içinde insan kalıntıları olduğunu tespit etti.

Yetkililer, dondurucunun ne kadar süredir orada olabileceği konusunda bir bilgileri olmadığını belirtti.

Kimlik tespiti çalışmalar sürüyor

TRT Haber'in haberine göre, Alaska Kamu Güvenliği Departmanı, dondurucu ve kalıntıların, inceleme ve kimlik tespiti için Anchorage'daki Eyalet Tıbbi Muayene Uzmanına nakledildiğini bildirdi.

Yetkililer, kalıntıların bir erkeğe mi yoksa bir kadına mı ait olduğu veya cesedin kayıp bir kişi ile bağlantısı bulunup bulunmadığı konusunda henüz bir açıklama yapmadı.

Soruşturma halen devam ediyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.