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Dünya

Kan donduran olay! Ukrayna'da 35 yaşındaki kadın tuvalette doğum yapıp bebeği diri diri gömdü

Ukrayna'da 35 yaşındaki anne, tuvalette doğum yaptıktan sonra doğurduğu bebeğini diri diri mezara gömdü.

DHA24 Kasım 2020 Salı 17:32 - Güncelleme: 24 Kasım 2020 Salı 17:32
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Olay, Ukrayna’nın Sumi bölgesinde gerçekleşti. Hanna adlı 35 yaşındaki kadın, evinin yakınındaki bir barakanın tuvaletinde doğum yaptı. Hanna'nın dünyaya getirdiği bebeği kasti olarak tuvalet çukuruna düşmesine izin verdiğini belirten Ukraynalı güvenlik güçleri, "Kadın göbek bağını kesen kadın, tuvalette bebebeğini boğmak istedi" ifadelerine yer verdi.

KOMŞUSU İHBAR ETTİ

Olayın kadının komşusunun tuvalette bebeği görmesi üzerine polise haber vermesiyle ortaya çıktığı belirtildi. Bebeğin olayın gerçekleştidiği bir araziye gömüldüğü kaydedildi. Polis tarafından gözaltına alınan kadının kasten cinayetten ceza davası açıldığı ifade edildi. Hanna'nın küküm giymesi halinde 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacağı ifade edilirken, soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

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