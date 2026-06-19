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Dünya

Kan donduran saldırı! 3 yaşındaki çocuğu timsahların arasına attı

İngiltere'nin Cambridge kentindeki bir hayvanat bahçesinde akıllara durgunluk veren bir saldırı yaşandı. 30 yaşındaki bir şüpheli, 3 yaşındaki bir çocuğu 4,5 metre yükseklikten timsahların bulunduğu alana attı. Hayvanat bahçesi sahibinin müdahalesiyle kurtarılan küçük çocuk ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, cinayete teşebbüs suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli, 'ifade vermeye uygun olmadığı' gerekçesiyle kefaletle serbest bırakıldı.

AA19 Haziran 2026 Cuma 12:43 - Güncelleme:
Kan donduran saldırı! 3 yaşındaki çocuğu timsahların arasına attı
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Cambridge'deki Johnsons of Old Hurst Hayvanat Bahçesi'nde bir kişi, dün 3 yaşındaki bir çocuğu 4,5 metre yükseklikten timsahların tutulduğu alana attı.

Hayvanat bahçesi sahibi Tracey Johnson'ın kafese girerek kurtardığı erkek çocuğuna ilk müdahale, olay yerine çağırılan polis ve ambulans ekiplerince yapıldı.

Ağır yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırılırken hayvanat bahçesindeki ziyaretçiler dışarı çıkarıldıktan sonra mekan bir süre kapalı kaldı.

Cambridge Polisi, çocuğun sağlık durumunun ağır ancak stabil olduğunu belirtti. Çocukla tanışıklığı olmadığı değerlendirilen 30 yaşındaki şüpheli hakkında cinayete teşebbüs suçlamasıyla işlem başlatıldı.

Ancak polisten daha sonra yapılan açıklamada, şüphelinin "ifade vermeye uygun olmadığı" belirtilerek, 18 Eylül'e kefaletle serbest bırakıldığı kaydedildi.

Daily Mail gazetesinin haberinde, şüphelinin bakıcısı tarafından geziye getirilen bir zihinsel engelli olduğu iddia edildi. Haberde ayrıca çocuğun sert zemine düştükten sonra suya yuvarlandığı belirtildi.

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