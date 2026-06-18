Kan donduran vahşetin hesabı soruldu! Seri katile tarihi ceza

BBC'nin haberine göre, New York'un Riverhead kentinde görülen davada Heuermann'a 1993-2010 yıllarında işlediği cinayetleri itiraf etti.

Duruşmada söz alan mağdur yakınları, yaşanan kayıpların "ömür boyu sürecek bir yıkıma" yol açtığını anlatırken Yargıç Timothy Mazzei, cezayı açıklarken Heuermann'a "İğrenç ve aşağılık küçük bir adamsın, eğer adam sayılabilirsen. Bir korkaksın" dedi.

Yargıç Mazzei, Heuermann'a 3 kez ağırlaştırılmış, 4 kez de müebbet hapis cezası olmak üzere, en üst sınırdan ceza verdi.

Suffolk County Savcısı Ray Tierney de duruşmanın ardından mağdur ailelerine seslenerek "Harika bir yaşam sürerek intikamlarını almalarını istiyorum. Artık iyileşme zamanı." dedi.

Polis, 2023 yılında tutukladığı Heuermann'ı başlangıçta 7 cinayetle suçlanmış, sanık Heuermann nisan ayında 1996'da işlediği sekizinci cinayeti de kabul etmişti.