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Dünya

Kan donduran vahşetin hesabı soruldu! Seri katile tarihi ceza

ABD'de 'Gilgo Beach seri katili' olarak bilinen ve sekiz kadını öldürdüğünü itiraf eden Rex Heuermann, 3'ü ağırlaştırılmış olmak üzere 7 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

AA18 Haziran 2026 Perşembe 11:09 - Güncelleme:
Kan donduran vahşetin hesabı soruldu! Seri katile tarihi ceza
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BBC'nin haberine göre, New York'un Riverhead kentinde görülen davada Heuermann'a 1993-2010 yıllarında işlediği cinayetleri itiraf etti.

Duruşmada söz alan mağdur yakınları, yaşanan kayıpların "ömür boyu sürecek bir yıkıma" yol açtığını anlatırken Yargıç Timothy Mazzei, cezayı açıklarken Heuermann'a "İğrenç ve aşağılık küçük bir adamsın, eğer adam sayılabilirsen. Bir korkaksın" dedi.

Yargıç Mazzei, Heuermann'a 3 kez ağırlaştırılmış, 4 kez de müebbet hapis cezası olmak üzere, en üst sınırdan ceza verdi.

Suffolk County Savcısı Ray Tierney de duruşmanın ardından mağdur ailelerine seslenerek "Harika bir yaşam sürerek intikamlarını almalarını istiyorum. Artık iyileşme zamanı." dedi.

Polis, 2023 yılında tutukladığı Heuermann'ı başlangıçta 7 cinayetle suçlanmış, sanık Heuermann nisan ayında 1996'da işlediği sekizinci cinayeti de kabul etmişti.

  • Rex Heuermann
  • Gilgo Beach seri katil
  • 7 kez müebbet

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