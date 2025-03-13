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Dünya

Kanada, ABD'yi Dünya Ticaret Örgütüne şikayet etti

Kanada, ABD yönetiminin çelik ve alüminyum ürünlerine uyguladığı gümrük vergileri nedeniyle Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) şikayette bulundu.

AA13 Mart 2025 Perşembe 22:15 - Güncelleme:
Kanada, ABD'yi Dünya Ticaret Örgütüne şikayet etti
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DTÖ'den yapılan açıklamada, Kanada'nın, ABD'nin Kanada menşeli çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik tarifelerine ilişkin DTÖ'den ABD ile anlaşmazlık istişaresi talebinde bulunduğu bildirildi.

Söz konusu talebin 13 Mart'ta DTÖ üyelerine iletildiği belirtilen açıklamada, Kanada'nın, tarifelerin, ABD'nin Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerine aykırı olduğunu savunduğu aktarıldı.

12 MART'TA YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİ

Kanada, 5 Mart'ta da ABD yönetiminin ülkeden ithal edilen mallara yüzde 25 gümrük vergisi uygulama kararını Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) şikayet etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği yüzde 25'lik gümrük vergisi 12 Mart'ta yürürlüğe girmişti.

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