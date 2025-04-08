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Dünya

Kanada, ABD'yi şikayet etti! 60 gün süre verdiler

Kanada, ABD'nin Kanada'dan ithal edilen otomobil ve otomobil parçalarına getirdiği yüzde 25 gümrük vergisi nedeniyle Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) şikayette bulundu. ABD ile arasındaki istişarelerin 60 gün içinde çözüme kavuşmaması halinde, Kanada şikayetin DTÖ'de karara bağlanmasını talep edebilecek.

AA8 Nisan 2025 Salı 10:20 - Güncelleme:
Kanada, ABD'yi şikayet etti! 60 gün süre verdiler
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DTÖ'den yapılan açıklamada, "Kanada, ABD'nin Kanada'dan ithal edilen otomobil ve otomobil parçalarına yüzde 25 gümrük vergisi uygulamasına ilişkin DTÖ'den anlaşmazlık istişaresi talebinde bulunmuştur." denildi.

Açıklamada, Kanada'nın söz konusu talebinin 7 Nisan'da DTÖ üyelerine iletildiği belirtildi.

Kanada, ABD'nin yüzde 25'lik gümrük vergisinin 1994 tarihli Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması'nın bazı hükümlerini ihlal ettiğini iddia ediyor.

ABD ile arasındaki istişarelerin 60 gün içinde çözüme kavuşmaması halinde, Kanada şikayetin DTÖ'de karara bağlanmasını talep edebilecek.

- ABD, KANADA VE MEKSİKA ARASINDAKİ GÜMRÜK VERGİSİ GERİLİMİ

ABD'nin Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ürünlere getirdiği yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulaması 4 Mart'ta başlamıştı. Trump, bu ülkelere "ABD-Meksika-Kanada Anlaşması" kapsamına giren ürünler için 2 Nisan'a kadar gümrük tarifesi uygulamayacaklarını açıklamıştı.

Trump, ülkenin çelik ve alüminyum ithalatına yönelik ek tarifelerin de 12 Mart'ta yürürlüğe gireceğini bildirmişti.

Kanada'nın en kalabalık eyaleti Ontario'nun Başbakanı Doug Ford ise 10 Mart'ta Washington yönetiminin gümrük vergilerine karşılık ABD eyaletlerine sağladıkları elektriğe yüzde 25 ek ücret uygulayacaklarını söylemişti.

Ford, gerekirse bu oranı artırmaktan çekinmeyeceğinin altını çizerek, "ABD bunu tırmandırırsa elektriği tamamen kesmekte tereddüt etmeyeceğim." diye konuşmuştu. Beyaz Saray ise bunun "ciddi sonuçlar" doğurabileceği konusunda Kanada'yı uyarmıştı.

Kanada Başbakanı Mark Carney de 26 Mart'ta, Trump'ın tarifelerle başlattığı "ticaret savaşının" Amerikalı ve Kanadalı tüketicilerle çalışanlara zarar verdiğini savunmuştu.

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