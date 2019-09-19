Fotoğraf Kanadalı Müslümanlar Ulusal Konseyi tarafından da ‘üzücü ve ayıp’ diye nitelendirildi. Ancak Konsey, Trudeau’nun hemen özür dilemesini olumlu buldu.

Seçimlerde Justin Trudeau’nun en yakın rakibi olarak görülen Andrew Scheer ise, “Fotoğraf 2001’de de ırkçılıktı, şimdi de. Kanadalılar o fotoğrafta, muhakemeden ve bütünleştiricilikten uzak, ülkeyi yönetmeye uygun olmayan birini gördü” dedi.

Yeni Demokratik Parti Lideri Jagmeet Singh, fotoğraf için ‘rahatsız edici ve aşağılayıcı’ derken; Yeşil Parti Lideri Elizabeth May de Trudeau’yu kınadı.

(Sputnik)