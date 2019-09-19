Kanada Başbakanı Trudeau, 18 yıl önceki yüzünü kahverengiye boyadığı fotoğraf nedeniyle özür diledi
n Kanada Başbakanı Trudeau’nun 18 yıl önce özel bir okul etkinliğinde çekilen ve yüzünü kahverengine boyadığı fotoğrafı tartışma ülkeyi karıştırdı. Irkçılıkla suçlanan Trudeau, ‘çok pişman olduğunu’ belirterek özür diledi.
Time Magazine tarafından ortaya çıkarılan fotoğraf, Justin Trudeau’nun 2001 yılında öğretmen olarak görev aldığı Vancouver’deki West Point Grey Akademisi’nde düzenlenen ‘Arap Geceleri’ temalı bir etkinliğe ait. Okul yıllığına da konulan fotoğrafta Trudeau, yüzünü kahverengine boyamış bir şekilde görülüyor. Trudeau, gece için Alaaddin kostümü giydiğini doğruladı.
Fotoğrafın yayılmasıyla birlikte eleştiri okları Trudeau’ya yöneldi. Başbakan ırkçılıkla suçlandı.
Gazetecilere bir açıklama yapan Justin Trudeau ise, “Sorumluluğu üzerime alıyorum. Bunu yapmamalıydım. Bu, o dönemde ırkçılık olduğunu düşünmediğim bir şeydi, ancak şimdi biliyorum ki bu ırkçılık ve çok üzgünüm” dedi.
Fotoğraf Kanadalı Müslümanlar Ulusal Konseyi tarafından da ‘üzücü ve ayıp’ diye nitelendirildi. Ancak Konsey, Trudeau’nun hemen özür dilemesini olumlu buldu.
Seçimlerde Justin Trudeau’nun en yakın rakibi olarak görülen Andrew Scheer ise, “Fotoğraf 2001’de de ırkçılıktı, şimdi de. Kanadalılar o fotoğrafta, muhakemeden ve bütünleştiricilikten uzak, ülkeyi yönetmeye uygun olmayan birini gördü” dedi.
Yeni Demokratik Parti Lideri Jagmeet Singh, fotoğraf için ‘rahatsız edici ve aşağılayıcı’ derken; Yeşil Parti Lideri Elizabeth May de Trudeau’yu kınadı.
(Sputnik)
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