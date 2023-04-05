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Dünya

Kanada Başbakanı Trudeau'dan Finlandiya memnuniyeti

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Finlandiya'nın 31'inci üye olarak NATO'ya resmen katılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

AA5 Nisan 2023 Çarşamba 10:11 - Güncelleme:
Kanada Başbakanı Trudeau'dan Finlandiya memnuniyeti
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Trudeau yaptığı açıklamada, Kanada'nın, Finlandiya'nın Katılım Protokolü'nü onaylayan ilk ülke olduğunu hatırlatarak Finlandiya ve bütün müttefiklerle daha yakın çalışmayı dört gözle beklediklerini ifade etti.

Trudeau, NATO'nun şiddet, otoriterlik ve Rusya'nın Ukrayna'yı yasa dışı işgali de dahil olmak üzere, demokrasiye yönelik tehditler karşısında "transatlantik barışın temel taşı" olduğunu dile getirdi.

Finlandiya'nın ittifaka katılmasını memnuniyetle karşıladığını belirten Trudeau, Finlandiya'nın üyeliğinin NATO'yu güçlendirdiğini ve İsveç'in de üyeliğini desteklediklerini sözlerine ekledi.

- FİNLANDİYA'NIN ÜYELİK SÜRECİ

Finlandiya, NATO'ya üyelik başvurusunu İsveç ile 18 Mayıs 2022'de yapmıştı. 28-30 Haziran 2022'de düzenlenen Madrid Zirvesi'nde Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında Üçlü Muhtıra imzalandı. İki ülke, zirvede NATO'ya katılmaya davet edildi.

Zirveden sonra NATO ülkelerinin çoğu, iki ülkenin üyelikleri için onay sürecini başlattı. 20 NATO ülkesi temmuzda, 4 ülke ağustosta, 4 ülke de eylülde meclislerinde onay sürecini tamamladı.

Son olarak 27 Mart'ta Macaristan Meclisi, Finlandiya'nın üyeliğini onayladı. TBMM'deki onay da 30 Mart'ta çıktı. Resmi prosedürün tamamlanmasının ardından Finlandiya, NATO'nun kuruluşunun 74'üncü yıl dönümü olan 4 Nisan 2023'te resmen ittifakın üyesi oldu.

Böylece Finlandiya'nın NATO üyelik süreci, bir yıldan kısa sürede tamamlanmış oldu.

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