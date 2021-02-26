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Dünya

Kanada bir Kovid-19 aşısına daha onay verdi

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı, Oxford-AstraZeneca'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına onay verdi.

AA26 Şubat 2021 Cuma 19:27 - Güncelleme: 26 Şubat 2021 Cuma 19:27
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Oxford-AstraZeneca aşısı üzerinde yapılan çalışmaların tamamlandığı belirtilerek "Oxford-AstraZeneca'nın ChAdOx1 nCoV-19 aşısı, Kovid-19 salgınıyla ilgili olarak kullanılmak üzere onaylanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Aşının etkililiğinin yüzde 62,1 olduğu kaydedilen açıklamada, firmanın Kanada'ya acilen 20 milyon doz aşı teslim edeceği vurgulandı.

Kanada'da, Oxford-AstraZeneca aşısı, BioNTech-Pfizer ve Moderna şirketlerinin geliştirdiği aşılardan sonra kullanılabilecek üçüncü aşı oldu.

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