  Kanada, depremzedeleri yarı yolda bıraktı! Binlerce Türk yurda dönüyor
Kanada, depremzedeleri yarı yolda bıraktı! Binlerce Türk yurda dönüyor

Kanada, 6 Şubat deprem felaketi sonrası özel vize ile kapılarını açtığı depremzedelerin oturum izinlerini uzatmadı. Oturma izni umuduyla zorlu işlerde çalıştırılan Türkler yurda dönecek.

Kanada hükümeti, 6 Şubat depremlerinden sonra özel vizeyle kapılarını açtığı 9 bin Türk depremzedenin oturum izinlerini yeniden uzatmama kararı aldı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen asrın felaketi sonrası Kanada hükümeti Türkiye'deki depremzedelere kapılarını açtı, Türk vatandaşı depremzedelere özel bir statüyle geçici çalışma ve oturum izni verdi. Tek tek incelenen ve şartları uygun olan depremzedelerden yaklaşık 20 bin Türk vatandaşı Kanada'ya gitti. 3 yıldır zorlu işlerde çalışan Türk vatandaşlarına dönemin Kanada Başbakanı Justin Trudeau döneminde kalıcı oturum izni, vatandaşlık gibi vaatler gündeme getirildi.

KALICI OTURUM ÇAĞRISI

Ancak başbakanlığa 14 Mart 2025'te Mark Carney'nin gelmesiyle Kanada'nın göç politikasında yapılan değişiklikler nedeniyle her yıl uzatılan depremzede vize süresi 2026 yılında uzatılmadı. Geçici vizesi dolan Türk vatandaşları Kanada'dan ayrılmak zorunda kaldı. AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, vizeden yararlananların 10 bin kadarı kendi isteğiyle Türkiye'ye dönerken önümüzdeki günlerde yaklaşık 9 bin Türk vatandaşının 'zorunlu' olarak yurda döneceği belirtildi. Kanada'da depremzede vizesi ile geçici oturma izinleri uzatılmayan Türk vatandaşları 'TS2023 girişimi' adı altında bir platform kurdu. Seslerini duyurmaya çalışan depremzedeler, Kanada hükümetine "Memleketlerimizde evlerimiz harabe oldu, yeni bir hayat için Kanada'ya geldik. Kalıcı oturum için adil ve makul bir çözüm istiyoruz" çağrısı yaptı.

