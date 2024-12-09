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Dünya

Kanada, Esed'in devrilmesini memnuniyetle karşıladı

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Suriye'de Esed rejiminin sona ermesine ilişkin “Memnuniyetle karşılıyoruz” ifadelerini kullandı. Öte yandan Joly, “Tüm tarafları, kalıcı barış ve istikrarı sağlamak adına, Birleşmiş Milletler çatısı altında kapsayıcı bir siyasi süreç için çalışmaya çağırıyoruz” dedi.

IHA9 Aralık 2024 Pazartesi 04:19 - Güncelleme:
Kanada, Esed'in devrilmesini memnuniyetle karşıladı
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Kanada Dışişleri Bakanı Melania Joly, Suriye'de yaşanan gelişmelerle ilgili yazılı bir açıklama yayınladı. Kanada'nın "kendi halkına onlarca yıl acı çektiren Esed rejiminin sona ermesini memnuniyetle karşıladığını" ifade eden Joly, "Bu olay, Beşar Esed ve babası Hafız Esed'in yönetimi altında akıl almaz zorluklara katlanan Suriye halkı için önemli bir dönüm noktasıdır" ifadelerini kullandı. Esed ailesinin 50 yılı aşkın süren iktidarında birçok katliam ve insan hakkı ihlali yaşandığını hatırlatan Joly, "Kalplerimiz, Kanada'yı yeni yuvaları olarak benimseyen, dayanıklılıkları, cesaretleri ve katkılarıyla ulusumuzu zenginleştirenler de dahil olmak üzere tüm Suriye halkıyla birliktedir" dedi.

"KANADA, SURİYE HALKININ YANINDA"

Suriye'de "karanlık bir dönemim kapandığını" ve gelecekteki günler, aylar ve yılların "kritik olacağını" vurgulayan Joly, "Suriye halkının kapsayıcı ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için bir araya gelmesini umuyoruz" ifadelerini kullandı. "Bu, etnik köken, din veya geçmişe bakılmaksızın tüm vatandaşların onurlu bir şekilde yaşayabileceği bir Suriye'yi yeniden inşa etmek için bir fırsattır" değerlendirmesinde bulunan Joly, "Kanada, Suriye halkının yanında olduğunu bir kez daha yineliyor. Tüm tarafları, kalıcı barış ve istikrarı sağlamak adına, Birleşmiş Milletler çatısı altında kapsayıcı bir siyasi süreç için çalışmaya çağırıyoruz" dedi.

"ESED REJİMİNİ SORUMLU TUTMAYA KARARLIYIZ"

Geçiş döneminde tüm tarafları itidal göstermeye, daha fazla şiddetten kaçınmaya, insan haklarını korumaya, diyaloğa ve çatışmaların sonlandırılmasına elverişli bir ortam inşa etmeye çağıran Joly, "Bu geçiş dönemi boyunca Suriye halkını desteklemek için ortaklarımızla işbirliği yapacağız. Esed rejimini, kendi halkına yönelik işkenceleri ve zalimce, insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele ve cezalandırmaları nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı'nda sorumlu tutmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.

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