AA 30 Ekim 2020 Cuma 08:26 - Güncelleme: 30 Ekim 2020 Cuma 08:43

Türkiye-Kanada Parlamentolararası Dostluk Grubu Eş Başkanı Liberal Parti Toronto Milletvekili Julie Dzerowicz, parlamento oturumuna video konferans yöntemiyle katılarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 97. yılını ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.



Dzerowicz, konuşmasında, dinamik bir yapısı olan Kanada Türk toplumunun dili, kültürü ve gelenekleriyle Kanada’nın sosyal dokusunu zenginleştirdiğini belirtti.



Kanada Türk toplumuna, ülkeye olan katkılarından dolayı teşekkür eden Dzerowicz, kültürel çeşitliliğine önem veren Kanada’nın Türk toplumuyla birlikte daha güçlü ve iyi bir ülke haline geldiğini vurguladı.



Dzerowicz, kendi imkanlarıyla hazırladığı görüntülü bir mesajı da Türk toplumuyla paylaşarak, Türk STK’lerin topluma kazandırdığı kültürel faaliyetlerinden dolayı teşekkür etti.



- "İLK KEZ YELLOWKNİFE DA TÜRK BAYRAĞI, KANADA SEMALARINDA DALGALANDI"

Türkiye’nin Ottawa Büyükelçisi Kerim Uras, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kez federal bir milletvekilinin parlamento oturumunda Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümünü kutladığını belirterek, Dzerowicz’e teşekkürlerini iletti.

Bu yılki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında başka farklılıkların da yaşandığına işaret eden Uras, şunları kaydetti:

"Bu 29 Ekim’de ilk kez Kuzey Kutbu dairesi Yellowknife da Türk bayrağı, Kanada semalarında dalgalandı. Kanada’nın Ottawa, Mississagua, Brampton, Winnipeg, Halifax, Calgary, Saskatoon ve Regina şehirlerinde de bayrağımız göndere çekildi. Ottawa Belediye Başkanı Jim Watson tarafından imzalanan ve Ottawa Belediyesinin 29 Ekim tarihini 'Türkiye Cumhuriyeti Günü' kabul eden beratı, teslim alındı."