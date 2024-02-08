Kanada, Filistinlilerin tahliyesinin önlenmesine yönelik rahatsızlığını tepki göstererek dile getirdi

CBC News'in haberine göre Miller, başkent Ottawa'daki Parlamento binasında Gazze Şeridi'nden ülkeye gelmeleri onaylanan yaklaşık 1000 kişinin durumuyla ilgili gazetecilere açıklamada bulundu.

Miller, tahliyesi beklenenlerin yer aldığı listenin İsrailli ve Mısırlı yetkililere iletildiğini ancak bu kişilerin sınırdan geçirilmesi konusunda iki taraftan da herhangi bir adım atılmadığını ifade etti.

Sorunun çözümü konusunda farklı diplomatik yollara başvurduklarını belirten Miller, "Bu kişilerin çıkmasına izin verme konusunda bir endişe olabilir ancak bu, insani bir durum ve benim için gerçekten sinir bozucu." ifadesini kullandı.



Miller, Gazze'deki durumun bu aileler için ölüm kalım meselesi olduğunun altını çizdi.

Kanada hükümeti, 22 Aralık 2023'te Gazze'de bulunan ve kendilerini Kanada'da destekleyebilecek akrabaları olan kişilerin başvuru yapmaları şartıyla ülkeye geçici süreliğine gelmelerine izin verileceğini açıklamıştı.

Kanada Göç Bakanı Miller, 30 Ocak'ta yakınları Kanada vatandaşı olan 967 kişinin "özel göç statüsü" için başvurduğunu duyurmuştu.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 708 Filistinli öldürüldü, 67 bin 147 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 227'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 564 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 385 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 184 Hizbullah mensubu, 6 Emel Hareketi mensubu, 31 Lübnanlı sivil, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldürüldü.