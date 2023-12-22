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Dünya

Kanada Gazze'de aileleri olanlar için geçici vize uygulaması başlattı

Kanada, Gazze'de aile yakınları olan vatandaşları için söz konusu kişileri Kanada'ya getirebilmek adına geçici vize uygulaması başlatacağını bildirdi.

AA22 Aralık 2023 Cuma 01:03 - Güncelleme:
Kanada Gazze'de aileleri olanlar için geçici vize uygulaması başlattı
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Kanada Göç Bakanı Marc Miller, konuya ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Gazze'deki durumu "yaşanmaz" olarak tanımlayan Miller, geçici vize programını 9 Ocak 2024'te uygulamaya koymayı planladıklarını aktardı.

Miller, gerekli kriterleri karşılamaları halinde Kanadalıların Gazze'deki aile yakınlarına 3 yıllığına vize verileceğini duyurdu.

Uygulamanın Kanadalıların Gazze'de bulunan ebeveynleri, büyükbaba ve büyükanneleri ile eşleri ve çocukları için geçerliği olacağını aktaran Miller, söz konusu kişilerin Kanada'ya gelmeden önce Kahire'de ilave güvenlik kontrolünden geçeceğini kaydetti.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 20 binden fazla Filistinli öldürüldü, 52 bin 600'den fazla kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 137'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 469 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 304 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 26 Lübnanlı sivil, 118 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

Miller, "Yardımcı olmak için elimizden geleni yapacağız ama güvenli çıkışın garantisini veremiyoruz." dedi.

  • gazze aileleri
  • Kanada göçmenlik
  • aile yakınları

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