Kanada: İsrail Batı Şeria'ya geçişimizi engelledi

Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı yazılı açıklamada, aralarında milletvekillerinin de olduğu Kanadalı özel bir heyetin işgal altındaki Batı Şeria'yı ziyaretinin engellendiğini belirtti.

Kanada Dışişleri Bakanlığının heyetle irtibat halinde olduğunu aktaran Anand, Kanadalılara sınır kapısında yapılan kötü muameleden dolayı itirazlarını dile getirdiklerini kaydetti.

Heyette yer alan 6 Kanadalı milletvekilinden biri olan İkra Halid ise yaklaşık 30 kişiyle birlikte Ürdün'den Batı Şeria'ya geçmek istedikleri sırada İsrailli görevliler tarafından sınır kapısında kenara çekilerek ek sorgulamaya tabi tutulduklarını dile getirdi.

Halid, İsrailli görevlilerin sınır kapısında kendisini birkaç kez ittiğini de ifade etti.

Öte yandan İsrail'in Ottova Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kanadalı heyetin, Uluslararası İslami Yardım Vakfı'yla "bağlantılı oldukları" için Batı Şeria'ya geçişine izin verilmediği savunuldu.

