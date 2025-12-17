İSTANBUL 14°C / 4°C
17 Aralık 2025 Çarşamba
  Dünya
  • Kanada: İsrail Batı Şeria'ya geçişimizi engelledi
Dünya

Kanada: İsrail Batı Şeria'ya geçişimizi engelledi

İsrail yönetiminin, 6 Kanadalı milletvekilinin de olduğu heyetin Ürdün'den işgal altındaki Batı Şeria'ya geçişine izin vermediği bildirildi.

AA17 Aralık 2025 Çarşamba 10:46
Kanada: İsrail Batı Şeria'ya geçişimizi engelledi
Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı yazılı açıklamada, aralarında milletvekillerinin de olduğu Kanadalı özel bir heyetin işgal altındaki Batı Şeria'yı ziyaretinin engellendiğini belirtti.

Kanada Dışişleri Bakanlığının heyetle irtibat halinde olduğunu aktaran Anand, Kanadalılara sınır kapısında yapılan kötü muameleden dolayı itirazlarını dile getirdiklerini kaydetti.

Heyette yer alan 6 Kanadalı milletvekilinden biri olan İkra Halid ise yaklaşık 30 kişiyle birlikte Ürdün'den Batı Şeria'ya geçmek istedikleri sırada İsrailli görevliler tarafından sınır kapısında kenara çekilerek ek sorgulamaya tabi tutulduklarını dile getirdi.

Halid, İsrailli görevlilerin sınır kapısında kendisini birkaç kez ittiğini de ifade etti.

Öte yandan İsrail'in Ottova Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kanadalı heyetin, Uluslararası İslami Yardım Vakfı'yla "bağlantılı oldukları" için Batı Şeria'ya geçişine izin verilmediği savunuldu.

