Kanada, Kraliçe 2. Elizabeth'in özür dilemesini istiyor

Nanos Research isimli kamuoyu araştırma şirketince gerçekleştirilen ankete göre Kanadalılar, İngiltere Kilisesi'nin Kanada'nın yatılı kilise okulları sistemindeki rolünden dolayı Kraliçe 2. Elizabeth'in özür dilemesi çağrısını destekliyor.

Anketteki, "Kanada'nın hükümdarı ve İngiltere Kilisesi'nin lideri olarak Kraliçe 2. Elizabeth'i Kanada'nın yatılı kilise okulu sistemindeki rolleri için özür dilemeye çağırıyor musunuz?" sorusuna, katılımcıların yüzde 43'ü tam destek verirken, yüzde 19'u da kısmen destekledi.

Katılımcıların yüzde 30'u bu soruya karşı görüş bildirirken, yüzde 8'i de fikri olmadığını belirtti.

Kanada'da yaşayan yerli grupların temsilcileri, Papa Franciscus ile geçen Nisan ayında yapılan görüşmelerin ardından, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in de yatılı kilise okullarında yaşanan trajedi sebebiyle özür dilemesi çağrısında bulunmuşlardı.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Kanada yerlilerinden özür ve af dilemişti.

Papa Franciscus, nisan ayında Kanadalı yerli gruplarından "Metis", "Inuit" ve "First Nations" temsilcilerinden oluşan delegasyon ile Vatikan'da görüşmüş ve yaklaşık bir hafta süren görüşmelerinin ardından özür ve af dilediğini açıklamıştı.

Katolik aleminin ruhani lideri ve Papa Franciscus, 24-30 Temmuz 2022 tarihleri arasında da Kanada'yı ziyaret edecek.

Papa Franciscus Kanada ziyaretinde Edmonton, Quebec ve Iqaluit kentlerinde yerli halkla temaslarda bulunacak.

- İLK MEZARLAR, MAYIS 2021'DE ORTAYA ÇIKARILMIŞTI

Kanada'da eski yatılı kilise okulu bahçesindeki kayıt dışı çocuk mezarları, ilk defa 29 Mayıs 2021'de British Columbia eyaletinin Kamloops kentindeki okulun bahçesinde bulunan 215 çocuğa ait ceset kalıntılarıyla gündeme gelmişti.

Saskatchewan eyaletindeki Marieval Yatılı Kilise Okulunun bahçesinde, 24 Haziran 2021'de resmi kayıtlarda bulunmayan 751 çocuk cesedi kalıntısının olduğu mezarlar ortaya çıkmıştı.

British Columbia eyaletindeki eski St. Eugene Misyon Okulunun yakınında ise 30 Haziran 2021'de 182 çocuğa ait ceset kalıntılarının olduğu kayıt dışı mezarlar saptanmıştı.

Aynı eyaletin Güney Körfez Adaları'ndan Penelakut'taki yerli kabile de 12 Temmuz 2021'de yaptıkları duyuruda, Kuper Yatılı Kilise Okuluna ait bölgede 160'tan fazla "belgesiz ve işaretsiz" mezar bulunduğunu açıklamıştı.

British Columbia eyaletinin Williams Lake First Nation bölgesindeki St. Joseph's Mission Yatılı Kilise Okuluna ait 470 hektarlık alanın 14 hektarını yüzey radarıyla tarayan ekipler, 93 yeni mezar keşfedildiğini duyurmuştu.

Saskatchewan eyaletine bağlı Keeseekose First Nation bölgesinde yürütülen çalışmalarda da Fort Pelly Yatılı Kilise Okulu bölgesinde 42, St. Philip's Yatılı Kilise Okulu bölgesinde ise 12 isimsiz mezar bulunmuştu.

Kanada'da en son Saskatchewan eyaletindeki Gordon's Yatılı Kilise Okuluna ait 4 farklı bölgede yapılan aramalar sonucu resmi kayıtlarda olmayan 14 mezar yeri saptanmıştı.

- KANADA TARİHİNİN EN BÜYÜK ÇOCUK İSTİSMARI

"Kanada tarihinin en büyük çocuk istismarının yaşandığı yer" olarak kabul edilen yatılı kilise okullarının ilki, 1880'lerin başında açıldı ve sonuncusu da 1996'da kapatıldı.

150 binden fazla yerli çocuğun ailelerinden zorla alınarak yerleştirildiği bu okullarda, çocukların büyük bölümü rahip, rahibe ve diğer öğretmenler tarafından fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddetle istismara uğradı.

Ülkede 2010'da kurulan Hakikat ve Uzlaşma Komisyonunun kayıtlarına geçen istismarların yanı sıra bazı çocukların üzerinde tıbbi deneyler yapıldığı belirlendi.

Kanada Federal Hükümeti, binlerce çocuğun açlık, soğuk ve hastalık sonucu hayatını kaybettiği yatılı kilise okullarında yaşananlar için mağdurlardan resmen özür dilemişti.