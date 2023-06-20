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Dünya

Kanada Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait helikopter düştü: 2 ölü

Kanada Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Chinook tipi askeri helikopterin Ottawa Nehri'ne düşmesi sonucu 2 asker öldü.

IHA20 Haziran 2023 Salı 22:48 - Güncelleme:
Kanada Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait helikopter düştü: 2 ölü
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Kanada'da askeri helikopter düştü. Kanada Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kanada Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Chinook tipi askeri helikopterin yerel saatle 00.10 sularında eğitim uçuşu sırasında Ontario eyaletinde yer alan Petawawa'daki askerin üssün yakınında Ottawa Nehri'ne düştüğü duyuruldu.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau yaptığı açıklamada, helikopterde bulunan 2 askerin hayatını kaybettiğini, 2 askerin ise yaralı olarak kazadan kurtulduğunu ifade etti. Trudeau, kazayla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütüleceğini söyledi. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

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