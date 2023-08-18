Kanada, Meta'dan haber erişimi yasağını kaldırmasını istedi

ABD merkezli teknoloji şirketi Meta, 2 Ağustos'ta medya kurumlarının haber içerikleri için ödeme yapmasını zorunlu kılan yeni bir yasayı uygulamaya koymuş, Kanada'daki tüm kullanıcılar için Facebook ve Instagram platformlarında haberler kaldırılmaya başlanmıştı. Kanadalı hükümet yetkilileri söz konusu yasağın ülkede devam eden orman yangınlarında bilgi paylaşımını sağlayabilmek için kaldırılmasını talep etti. Kanada Ulaştırma Bakanı Pablo Rodriguez konuya ilişkin yaptığı basın açıklamasında, "Meta'nın yaptığı şey kesinlikle kabul edilemez. Bu yasaklar ile insanların çok önemli bilgilere erişemediğini görüyoruz. Meta'dan bu kararı geri almasını talep ediyorum." dedi. İktidardaki Kanada Liberal Partisi Milletvekili Chris Bittle de, "Meta'nın haberlere erişim yasağı getirmesi sorumsuzca ve pervasızca" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Meta'nın bu eleştirilere yanıt olarak Facebook'ta kullanıcıların bir doğal afet veya kriz sonrasında güvende olduklarını duyurmalarına imkan tanıyan "Güvenlik Kontrolü" özelliğini etkinleştirdiği duyuruldu.