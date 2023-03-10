İSTANBUL 17°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mart 2023 Cuma / 18 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,9642
  • EURO
    20,2022
  • ALTIN
    1138.61
  • BIST100
    5384.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kanada, Rusya'dan alüminyum ve çelik ithalatını yasakladı
Dünya

Kanada, Rusya'dan alüminyum ve çelik ithalatını yasakladı

Kanada, Rusya'dan ithal edilen alüminyum ve çelik ithalatını yasakladığını duyurdu.

IHA10 Mart 2023 Cuma 22:14 - Güncelleme:
Kanada, Rusya'dan alüminyum ve çelik ithalatını yasakladı
ABONE OL

Kanada, Rusya-Ukrayna savaşında Rusya'nın savaşı finanse etme gücünü kırmak için Rusya'dan ithal edilen alüminyum ve çelik ithalatını yasakladığını duyurdu. Kanada Maliye Bakanı Chrystia Freeland yaptığı açıklamada, "Ukrayna bu savaşı kazanabilir ve kazanmalı. Putin'in yasadışı ve barbarca Ukrayna istilasını finanse etmek için kullanılan geliri kesmek veya sınırlamak için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam ediyoruz. Rusya'dan alüminyum ve çelik ithalatı yasaklandı" dedi.

Kanada, şimdiye kadar Rusya'ya karşı bin 600'den fazla kişi ve kuruluşa yaptırım uygulamış, Ukrayna'ya finans, askeri ve diğer yardımlarla birlikte 3.6 milyar dolar destek sağlamıştı. Kanada 2021'de Rusya'dan 45 milyon dolar alüminyum ve 213 milyon dolar çelik ürün ithal etmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.